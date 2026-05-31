Durante il Giro d’Italia 2026, un ciclista ha completato la Tripla Corona, vincendo tutte le grandi corse a tappe del calendario. Due giovani atleti hanno influenzato significativamente la classifica generale, guadagnando posizioni importanti nelle ultime tappe. La squadra Visma ha perso la maglia bianca a causa di un errore tattico durante una fase cruciale della corsa, che ha portato alla perdita di tempo rispetto ai principali contendenti.

? Domande chiave Chi sono i due giovani che hanno scosso la classifica generale?. Quale errore tattico ha fatto perdere la maglia bianca alla Visma?. Come ha fatto Paul Magnier a battere Jonathan Milan nelle volate?. Perché l'attacco di Jai Hindley ha penalizzato il compagno Pellizzari?.? In Breve Afonso Eulalio indossa la maglia rosa per nove giorni consecutivi vincendo la maglia bianca.. Paul Magnier conquista la maglia ciclamino battendo Jonathan Milan nelle volate finali.. Felix Gall ottiene il podio sfidando Vingegaard nelle prime due salite della corsa.. Damiano Caruso chiude la carriera al nono posto complessivo nella classifica generale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vingegaard conquista la Tripla Corona: epica impresa al Giro 2026

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Temi più discussi: Giro d'Italia 2026, Jonas Vingegaard conquista la Maglia Rosa, completa la Tripla Corona e raggiunge 7 corridori nell'Olimpo del ciclismo; L’uomo più atteso non delude, a Carì Vingegaard si prende il Giro; Giro d’Italia 2026: Vingegaard vince la 20esima tappa e ipoteca il successo; Vingegaard è un uomo solo al comando e vince anche a Piancavallo. Il Giro 26 è suo.

Jonas Vingegaard domina la ventesima tappa del Giro d'Italia a Piancavallo e si assicura la vittoria finale. Con questo trionfo il ciclista danese conquista la tripla corona avendo già vinto Tour de France e Vuelta in carriera. Aggiungi LaPresse alle tue fonti pref x.com

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