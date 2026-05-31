Il ciclista danese ha conquistato la Tripla Corona, vincendo tre grandi corse in tre settimane. Con questa vittoria, si è posizionato davanti a un rivale che ancora non ha raggiunto questo traguardo. La vittoria è stata ottenuta con un impegno relativamente contenuto, rispetto alla durata della competizione. La vittoria completa il suo palmarès e rappresenta un risultato significativo nel ciclismo professionistico.

Minimo sforzo e massima resa. Il risultato finale: la Tripla Corona. Dopo tre settimane di corsa sulle strade italiane (più una comparsata in Bulgaria), il Giro d’Italia decreta a Roma la chiusura del cerchio di Jonas Vingegaard, che dopo i due Tour de France e la Vuelta de Espana del settembre scorso, inserisce il proprio nome anche nell’albo d’oro della Corsa Rosa. Il Re Pescatore ha dominato questa edizione 109 fin dal primo accenno di salita bulgaro, ottenendo poi cinque successi. Senza concedere sortite imprevedibili. Vingegaard non è Tadej Pogacar. Solo controllo, gestione e consapevolezza di essere il più forte. Praticamente ogni volta che le percentuali della strada si sono alzate, lui ha vinto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vingegaard completa la Tripla Corona e rilancia la sfida a Pogacar: il danese ora ha qualcosa che il rivale (ancora) non possiede

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