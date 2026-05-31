Vincenzo Salemme | la biografia

Un attore, autore e regista napoletano è conosciuto per il suo ruolo di protagonista nel teatro di commedie brillanti italiane. La sua carriera si estende da decenni, caratterizzata da uno stile che combina ironia popolare e elementi di assurdo teatrale. È considerato una figura di rilievo nel panorama teatrale nazionale, con un’ampia popolarità tra il pubblico. La sua attività si concentra principalmente sulla produzione di spettacoli di commedia, mantenendo un forte legame con il teatro napoletano.

NAPOLI - Attore, autore e regista tra i più amati del panorama italiano, Vincenzo Salemme incarna da decenni l’anima della commedia brillante con uno stile inconfondibile, capace di unire l’ironia popolare al gusto per l’assurdo teatrale. Nato artisticamente sotto l’ala di Eduardo De Filippo, Salemme si forma calcando i palcoscenici più prestigiosi con una gavetta solida e appassionata, per poi affermarsi come protagonista assoluto del teatro italiano, dove i suoi testi sono diventati veri cult generazionali. Il suo umorismo garbato, intelligente e ricco di ritmo ha conquistato il pubblico ben oltre i confini della Campania. Il grande... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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VINCENZO SALEMME E LA SIGNORA MARIA UCRAINA

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