Le tensioni in Medio Oriente continuano a crescere, con nuovi scontri tra le fazioni coinvolte. Le fiamme del conflitto si stanno espandendo, e c'è il rischio che si estenda anche al mar Rosso. Gli Houti hanno preso decisioni che aumentano l’instabilità nella regione, mentre il Sud del paese manifesta resistenze a fermare le ostilità. La situazione resta complessa e in evoluzione.

Le fiamme in Medio Oriente non accennano a spegnersi, anzi il conflitto allarga i propri confini. Ora il rischio è l’estensione anche al mar Rosso, con la decisione degli Houti di entrare in guerra a fianco dell’Iran, aprendo uno scenario di incertezza ancora più grande di quello che avevamo di fronte fino a poche ore fa. E, si sa, l’incertezza è la nemica numero uno dell’economia: agisce come un freno psicologico e morale che tende alla paralisi: ciò che viene sinteticamente espresso come “Wait and see”. Oltre a non prevedibili sviluppi militari con il coinvolgimento di altri Paesi, quello che sta succedendo in queste ora allunga quindi una sinistra ombra sulle prospettive dell’economia del nostro Paese e dell’Europa. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - La guerra e il Sud che non vuole fermarsi: l'editoriale del direttore Vincenzo Di Vincenzo

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