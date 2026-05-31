Vincenzo Cimino, endocrinologo e diabetologo all’Asst Fatebenefratelli-Sacco, ha raccontato come abbia modificato il suo approccio clinico per migliorare la cura nelle periferie. Ha adottato metodi più accessibili e meno formali, puntando sulla destrutturazione delle pratiche mediche tradizionali. Ha sviluppato programmi di prevenzione e diagnosi precoce rivolti a comunità spesso trascurate. Le sue iniziative si concentrano su interventi pratici e personalizzati, con particolare attenzione alle esigenze delle popolazioni più vulnerabili.

Milano – Vincenzo Cimino, endocrinologo e diabetologo all’Asst Fatebenefratelli-Sacco, ricercatore alla Statale, è la quarta persona, in trent’anni di esistenza del premio della Regione Lombardia, a ricevere sia la Rosa Camuna che l’Ambrogino d’Oro del Comune di Milano, lo scorso 7 dicembre, nella stessa sessione tecnica. A renderlo però piuttosto unico, oltre a “non aver mai fatto una visita privata in vita mia”, è che la sua candidatura alle benemerenze sia stata sostenuta dalla comunità srilankese, che lo considera il suo dottore. Lo chiamano anche “il dottore delle case popolari”, visitate domicilio a domicilio perché “come dipendente del Servizio sanitario nazionale il mio obiettivo è produrre salute”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vincenzo Cimino, il diabetologo di tutti gli srilankesi: “Così ho destrutturato il dottore per produrre salute nelle periferie”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Salute in Viaggio”: screening gratuiti nelle periferie messinesiÈ stata avviata una nuova iniziativa di sanità di prossimità nelle periferie di Messina, chiamata “Salute in Viaggio”.

Messina, screening itineranti: la salute arriva nelle periferieA Messina, un'iniziativa congiunta tra il Gruppo Caronte & Tourist e la Croce Rossa Italiana ha avviato il progetto “Salute in Viaggio”.

Argomenti più discussi: Vincenzo Cimino, il diabetologo di tutti gli srilankesi: Così ho destrutturato il dottore per produrre salute nelle periferie; Premio Rosa camuna 2026, i premiati e le motivazioni; Regione Lombardia assegna i premi 'Rosa Camuna 2026' -; Rosa Camuna 2026, Brescia protagonista tra premi e riconoscimenti.

Il diabetologo degli ultimi e degli emarginati: la storia del professor Cimino e della comunità srilankese a MilanoNoto a Milano come il diabetologo delle case popolari, Vincenzo Cimino ha instaurato negli anni un legame speciale con la comunità srilankese. Persone ai margini, spesso invisibili, ma che ... affaritaliani.it