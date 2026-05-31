Vincenzo Cimino il diabetologo di tutti gli srilankesi | Così ho destrutturato il dottore per produrre salute nelle periferie

Da ilgiorno.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vincenzo Cimino, endocrinologo e diabetologo all’Asst Fatebenefratelli-Sacco, ha raccontato come abbia modificato il suo approccio clinico per migliorare la cura nelle periferie. Ha adottato metodi più accessibili e meno formali, puntando sulla destrutturazione delle pratiche mediche tradizionali. Ha sviluppato programmi di prevenzione e diagnosi precoce rivolti a comunità spesso trascurate. Le sue iniziative si concentrano su interventi pratici e personalizzati, con particolare attenzione alle esigenze delle popolazioni più vulnerabili.

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Milano –  Vincenzo Cimino, endocrinologo e diabetologo all’Asst Fatebenefratelli-Sacco, ricercatore alla Statale, è la quarta persona, in trent’anni di esistenza del premio della Regione Lombardia, a ricevere sia la Rosa Camuna che l’Ambrogino d’Oro del Comune di Milano, lo scorso 7 dicembre, nella stessa sessione tecnica. A renderlo però piuttosto unico, oltre a “non aver mai fatto una visita privata in vita mia”, è che la sua candidatura alle benemerenze sia stata sostenuta dalla comunità srilankese, che lo considera il suo dottore. Lo chiamano anche “il dottore delle case popolari”, visitate domicilio a domicilio perché “come dipendente del Servizio sanitario nazionale il mio obiettivo è produrre salute”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Vincenzo Cimino, il diabetologo di tutti gli srilankesi: “Così ho destrutturato il dottore per produrre salute nelle periferie”
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