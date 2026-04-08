A Messina, un'iniziativa congiunta tra il Gruppo Caronte & Tourist e la Croce Rossa Italiana ha avviato il progetto “Salute in Viaggio”. L’obiettivo è portare servizi di screening sanitari gratuiti direttamente nelle zone periferiche della città, concentrandosi sulle persone che si trovano in condizioni di fragilità sociale. L’operazione prevede l’uso di veicoli attrezzati per raggiungere i quartieri meno serviti.

Il Gruppo Caronte & Tourist, insieme alla Croce Rossa Italiana, ha lanciato Salute in Viaggio per offrire screening sanitari gratuiti nelle zone periferiche di Messina, puntando a sostenere chi vive in condizioni di fragilità sociale. L’iniziativa è stata formalizzata durante una conferenza stampa tenutasi presso gli uffici del Gruppo. Il piano prevede l’impiego di camper attrezzati della Croce Rossa che, accompagnati da personale specializzato e medici volontari, si sposteranno nei vari villaggi cittadini per fornire visite di primo accesso sia generiche che specialistiche. Questo progetto rappresenta il culmine di un percorso iniziato lo... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, screening itineranti: la salute arriva nelle periferie

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