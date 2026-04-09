Salute in Viaggio | screening gratuiti nelle periferie messinesi

È stata avviata una nuova iniziativa di sanità di prossimità nelle periferie di Messina, chiamata “Salute in Viaggio”. Promossa dal Gruppo Caronte & Tourist in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, l’operazione prevede la realizzazione di screening gratuiti dedicati alla popolazione locale. L’obiettivo è raggiungere in modo diretto le persone in condizioni di fragilità sociale, offrendo servizi di prevenzione e diagnosi senza costi.

Si chiama “Salute in Viaggio” la nuova iniziativa di sanità di prossimità promossa dal Gruppo Caronte & Tourist in collaborazione con la Croce Rossa Italiana per portare screening gratuiti nelle periferie messinesi, con un'attenzione particolare alle persone in condizioni di fragilità sociale.Il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Messina, screening itineranti: la salute arriva nelle periferieIl Gruppo Caronte & Tourist, insieme alla Croce Rossa Italiana, ha lanciato Salute in Viaggio per offrire screening sanitari gratuiti nelle zone... Salute in piazza: screening gratuiti a BolognaArriva a Bologna "Prevenzione è Salute”, campagna nazionale dedicata alla prevenzione in ambito cardiovascolare, cardiometabolico,... Temi più discussi: Parte la campagna Salute in viaggio di Caronte&Tourist: screening gratuiti per i fragili; Caronte & Tourist e Croce Rossa lanciano ‘Salute in Viaggio’: sette giornate di screening gratuiti nelle periferie di Messina; Salute in viaggio: Caronte & Tourist con la Croce Rossa Italiana per la prevenzione; Caronte & Tourist con Croce Rossa Italiana per la prevenzione. Presentato Salute in Viaggio: screening nelle periferie. Salute in viaggio, screening gratuiti nei villaggiPortare la sanità direttamente tra la gente, nei villaggi e nei quartieri più difficili da raggiungere. Questo l’obiettivo di Salute ... 98zero.com Salute in Viaggio: 7 giorni di screening gratuiti con l’iniziativa di Caronte & Tourist e Croce Rossa ItalianaCaronte & Tourist e Croce Rossa Italiana per la prevenzione. Arriva Salute in Viaggio: 7 giorni di screening nelle periferie di Messina. normanno.com TUTTO L'ASSORTIMENTO DI UNO DEI PIÙ CONSIGLIATI PRODOTTI PER LA SALUTE E IL BENESSERE DEI TUOI AMICI PELOSETTI,LO TROVI NEI NEGOZI ZOOQUARK DI NOCERA INFERIORE E SUPERIORE E SARNO TI ASPETTIAMO - facebook.com facebook Niente rinunce, ma solo cura gentile verso se stessi per abbandonare le sovrastrutture de tran tran quotidiano e ripartire dal proprio benessere con carica e in piena salute. Una filosofia semplice che unisce la tradizione delle terme di Bagno Vignoni alla formu x.com