Vietato il concerto di Kanye West a Reggio Emilia Renzi attacca il prefetto | La politica non deve decidere chi può cantare

Il concerto di Kanye West a Reggio Emilia è stato annullato. La decisione è stata presa dalle autorità locali, con il prefetto che ha ritenuto opportuno bloccare l’evento. Un esponente politico ha commentato criticando questa scelta, affermando che i prefetti dovrebbero concentrarsi sulla sicurezza e i parlamentari sulla politica. La questione ha suscitato polemiche tra chi vedeva nel concerto un’opportunità culturale e chi invece sosteneva la necessità di garantire la sicurezza pubblica.

«I prefetti che annullano i concerti? Mi pare una follia. I prefetti si occupino di sicurezza e i parlamentari si occupino di politica. Altro che mettere il naso sui concerti». Va su tutte le furie il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, per la decisione del prefetto di Reggio Emilia di vietare il concerto di Kanye West e quello di Travis Scott, in programma, rispettivamente il 18 e il 17 luglio alla Rcf Arena di Reggio Emilia, per motivi di sicurezza e ordine pubblico. La rabbia di Renzi. «Il Prefetto di Reggio Emilia ha annullato il concerto di Kanye West e ha annullato il concerto di Travis Scott. Che, detta così, fa già ridere di suo, ma il problema è che è una cosa seria, una notizia seria. 🔗 Leggi su Open.online

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Kanye West- Runaway Live At Sofi Stadium April 1, 2026 (Ye Live in LA)

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