Uno che gira con delle svastiche non è degno di cantare da nessuna parte | bufera su Kanye West anche per il concerto a Reggio Emilia Scattano gli appelli per cancellare lo show del rapper

Kanye West torna al centro delle polemiche dopo aver esibito simboli controversi e aver ricevuto forti critiche sui social. La decisione di cancellare il suo concerto a Reggio Emilia è stata accompagnata da richieste di annullamento da parte di alcuni esponenti pubblici. Nel frattempo, il governo britannico ha revocato il permesso di ingresso al rapper, impedendogli di partecipare al Wireless Festival di Londra.

Ancora polemiche attorno a Kanye West, sull’onda della decisione drastica del governo britannico di revocare il permesso d’ingresso al rapper americano per evitare l’estinzione al Wireless Festival di Londra. Dopo la decisione l’evento stato cancellato. A stretto giro scoppia la polemica anche a Reggio Emilia, dove l’artista sarà in concerto il 18 luglio alla Rcf Arena Campovolo nell’ambito dell’ Helwatt Festival di cui è la star di punta. Una partecipazione già annunciata a dicembre, ma che torna alla ribalta dei riflettori proprio in queste ore. In Italia da più parti, dall’Anpi di Reggio Emilia ai sindacati fino ad Adelmo Cervi, figlio di Aldo, uno dei sette fratelli fucilati dai nazifascisti nel 1943, si invoca un intervento per evitare l’esibizione di West al Campovolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Uno che gira con delle svastiche non è degno di cantare da nessuna parte”: bufera su Kanye West anche per il concerto a Reggio Emilia. Scattano gli appelli per cancellare lo show del rapper Kanye West, il Regno Unito gli nega il visto. Infuria di nuovo la polemica: “Meglio cancellare il concerto di Reggio Emilia”Reggio Emilia, 7 aprile 2026 – Riesplode la polemica su Kanye West dopo che il Regno Unito ha deciso di revocare il permesso d’ingresso al rapper... «Kanye West nazista», il governo britannico fa saltare il concerto. E in Italia rischia di nuovo: «Chi gira con le svastiche non deve esibirsi»Il Regno Unito ha revocato il permesso d’ingresso a Kanye West, bloccando di fatto la sua esibizione al Wireless Festival di Londra, in programma dal... Temi più discussi: Kanye West a Reggio Emilia, Adelmo Cervi e l’Anpi: Chi gira con le svastiche non deve esibirsi; Kanye West nazista, il governo britannico fa saltare il concerto. E in Italia rischia di nuovo: Chi gira con le svastiche non deve esibirsi; Adelmo Cervi contro Kanye West: Chi gira con le svastiche addosso non deve esibirsi in alcuna città; Nemmeno Bully è il disco del grande ritorno di Kanye West. Kanye West a Reggio Emilia, Adelmo Cervi e l’Anpi: Chi gira con le svastiche non deve esibirsiIl figlio di uno dei sette fratelli uccisi dai nazifascisti nel 1943 spera in uno stop del concerto italiano del rapper, a luglio, dopo la decisione del Regno ... bologna.repubblica.it Adelmo Cervi contro Kanye West: Chi gira con le svastiche addosso non deve esibirsi in alcuna cittàIl figlio di Aldo, uno dei sette fratelli fucilati dai fascisti, dice No al concerto nella patria della Resistenza: Se si può, sarebbe meglio cancellarlo. L’Anpi: La Gran Bretagna ha fatto bene, ... msn.com “Uno che mostra le svastiche non deve essere degno di girare da nessuna parte” Kanye West, il Regno Unito gli nega il visto. “Il Governo britannico ha fatto bene, noi in Italia invece mi sa che arriviamo in ritardo. Reggio deve seguire l’esempio” I - facebook.com facebook “Antisemita”: Kanye West respinto da Londra. Polemiche su Reggio Emilia x.com