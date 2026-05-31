Videocampanello con doppia ottica e IA | arriva l’EP8 Ultra a 139€

L’EP8 Ultra, un videocampanello con doppia ottica e intelligenza artificiale, è disponibile a 139 euro. La doppia ottica permette di eliminare i punti ciechi durante la visione dei pacchi, offrendo una copertura più completa. L’intelligenza artificiale distingue tra visitatori e consegne, riconoscendo i movimenti e i volti per notificare correttamente l’utente. La tecnologia mira a migliorare la sicurezza e l’efficienza nella gestione delle consegne a domicilio.

? Punti chiave Come fa la doppia ottica a eliminare i punti ciechi dei pacchi?. Perché l'intelligenza artificiale distingue un visitatore da una semplice consegna?. Come garantisce la memoria interna di 32GB la privacy dei dati?. Quanto incide la tecnologia Wi-Fi 6 sulla stabilità del video in alta risoluzione?.? In Breve Sensori da 6 MP e 2 MP con tecnologia WDR e visione notturna a colori.. Memoria interna eMMC da 32 GB per ridurre l'uso di abbonamenti cloud.. Batterie al litio da 9.600 mAh con modulo di riserva per massima autonomia.. Connettività Wi-Fi 6 e integrazione con Google Assistant e Amazon Alexa.. EZVIZ lancia l’EP8 Ultra: il videocampanello con doppia ottica e intelligenza artificiale disponibile a 139,99 euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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