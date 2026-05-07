Poggibonsi e le sue eccellenze Ottica Guazzini | doppia donazione a Pubblica assistenza e Misericordia

A Poggibonsi, un negozio situato nel centro storico ha festeggiato il suo cinquantesimo anniversario con una donazione. La somma è stata divisa in modo equo tra due associazioni di volontariato, Pubblica Assistenza e Misericordia. La decisione è stata comunicata durante una cerimonia, senza ulteriori dettagli su importi o modalità di distribuzione. La donazione si inserisce nelle iniziative di sostegno alle attività di assistenza locale.

Un negozio del centro storico di Poggibonsi compie cinquanta anni e decide di effettuare una donazione, in parti uguali, a due associazioni di volontariato: Pubblica Assistenza e Misericordia. E’ Ottica Guazzini, una realtà presente a Poggibonsi dal 1976 che si distingue adesso per il traguardo di mezzo secolo nel suo ruolo di riferimento per i clienti. Non solo un compleanno, ma soprattutto un modo per mostrare vicinanza al tessuto locale sostenendo due realtà di volontariato che si occupano tra l’altro di soccorso, protezione civile, sostegno a persone in difficoltà. Afferma Giovanni Di Fede, presidente della Pubblica Assistenza di Poggibonsi (nella foto, insieme con i titolari): "Grazie a Ottica Guazzini, che in occasione dei suoi 50 anni ha fatto una scelta di grande valore.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Poggibonsi e le sue eccellenze. Ottica Guazzini: doppia donazione a Pubblica assistenza e Misericordia Notizie correlate Leggi anche: Poggibonsi e il ‘caro energia’. Pubblica assistenza: allarme per i prezzi sempre più alti Leggi anche: Poggibonsi e le eccellenze. Premio Tradizione Civica a Lucia Pratelli e Mauro Minghi Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Poggibonsi e le sue eccellenze. Ottica Guazzini: doppia donazione a Pubblica assistenza e Misericordia; Grazie infinite a Ottica Guazzini; Poggibonsi, Ottica Guazzini dona alla Pubblica Assistenza per i 50 anni di attività. Grazie infinite a Ottica GuazziniPOGGIBONSI. Grazie a ottica Guazzini che in occasione dei suoi 50 anni di attività ha fatto una scelta davvero di grande valore. Ha fatto una Il presidente dell’associazione Pubblica Assistenza di Po ... ilcittadinoonline.it Ottica Guazzini festeggia 50 anni con un gesto speciale per la comunità! Donazione alla Pubblica Assistenza di Poggibonsi, consegnata al presidente Giovanni De Fede. Leggi l’articolo completo https://nelquotidiano.news/Dalle%20citt%26agrave%3B/Pog - facebook.com facebook