VIDEO | MLW Fusion del 30.052026 A New ERA Begins

Notizia in breve

Il 30 maggio 2026, MLW Fusion è tornato dopo diversi anni, lo show settimanale della Major League Wrestling. La trasmissione ha presentato nuovi incontri e ritorni di lottatori noti, riprendendo le puntate interrotte nel passato. La programmazione ha mostrato match tra vari wrestler, senza annunci ufficiali su future date o dettagli specifici. La ripresa ha coinvolto un pubblico di appassionati e ha segnato il ritorno di uno degli eventi di wrestling più seguiti.