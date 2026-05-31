VIDEO | MLW Fusion del 30.052026 A New ERA Begins
Il 30 maggio 2026, MLW Fusion è tornato dopo diversi anni, lo show settimanale della Major League Wrestling. La trasmissione ha presentato nuovi incontri e ritorni di lottatori noti, riprendendo le puntate interrotte nel passato. La programmazione ha mostrato match tra vari wrestler, senza annunci ufficiali su future date o dettagli specifici. La ripresa ha coinvolto un pubblico di appassionati e ha segnato il ritorno di uno degli eventi di wrestling più seguiti.
A distanza di diversi anni torna MLW Fusion, lo show settimanale della Major League Wrestling che ha lanciato tantissimi talenti tra cui MJF e Jacob Fatu. Nel primo episodio tanti atleti noti al grande pubblico come Killer Kross, Shotzi, Priscilla Kelly e Scarlett Bordeaux. Bastano 5 secondi: scegli Zona Wrestling come fonte preferita su Google e seguici su Google News. AEW: Adam Copeland e Christian Cage conquistano anche le 5 stelle. Tutti i voti dell’Observer a Double Or Nothing . 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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