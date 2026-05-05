Nella mattinata del 5 maggio 2026, alle 8:30, si è registrato un traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo anulare di Roma. Sono presenti code tra alcune arterie principali, tra cui via e altre vie limitrofe. La situazione coinvolge diverse zone della città, causando rallentamenti agli spostamenti dei veicoli in orario di punta. La viabilità locale è interessata da questa congestione che si protrae in alcune tratte.

Luceverde Roma intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare con code tra via della Bufalotta via Tiburtina ed ancora seguire tra Casilina e doppia e a tratti in esterna tra Prenestina e Tiburtina e tra Flaminia e Katia trafficata la A24 Roma Teramo con code tra Settecamini di raccordo anulare da ancora a seguire tra Tor Cervara è uscita la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico sulla via Flaminia code per traffico tra Labaro e via dei due punti verso il centro città stessa situazione sulla via Salaria con code tra Fidene del Bivio per la...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-05-2026 ore 08:30

Ecco com'era l'antica Roma nel 320 d.C.

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