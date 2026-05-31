Video choc dello sgozzamento nella chat di classe dirigente scolastica | ‘si può anche scegliere di non guardare’

Un video che mostra uno sgozzamento è stato condiviso in una chat di classe. La dirigente scolastica ha commentato che si può decidere di non guardarlo. L’avvocato coinvolto ha respinto una narrazione razzista e ha invece richiamato un sentimento animalista. La scuola ha avviato accertamenti sulla diffusione del video tra gli studenti. Nessuna comunicazione ufficiale sui provvedimenti presi.

di Francesca Galici – Le immagini di un agnello sgozzato per la festa del Sacrificio islamica sono finite nella chat di una classe prima di una scuola media di Reggio Emilia. Ma non sono arrivate per caso, per sbaglio, ma caricate da uno dei bambini, che ha condiviso con i compagni di classe prima un video in cui accarezzava l’animale e poi i momenti successivi, quando alcuni adulti, presumibilmente suoi parenti, lo sgozzavano per sacrificarlo ad Allah. E questo nonostante poco prima i compagni si fossero allarmati: “Non lo uccidi poi, vero?”. La scuola ha respinto ogni responsabilità sottolineando che quella chat su Whatsapp è privata e non è sotto il suo controllo ma dei genitori, che però ora valutano di adire le vie legali. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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