Un video shock mostra un agnello sgozzato durante una festa documentata in una chat di gruppo tra studenti. La registrazione è stata condivisa tra i partecipanti e successivamente diffusa online. La scena riprende il momento in cui l’animale viene ucciso, suscitando reazioni di sdegno. La conversazione tra i ragazzi si svolge all’interno di un gruppo di classe, con alcuni commenti che accompagnano il video. La diffusione del materiale ha attirato l’attenzione delle autorità.

Le chat di gruppo sono diventate una costante a tutti i livelli scolastici, sia tra i bambini che tra i genitori. Sono senz'altro uno strumento comodo per le comunicazioni rapida ma, se lasciati in mano a bambini che ancora non si rendono conto dell’effettiva potenza e portata di questi strumenti, considerandoli solamente dei giocattoli per adulti, possono diventare un problema. L’hanno imparato sulla propria pelle i bambini di una scuola media di Reggio Emilia, una prima classe, che sui loro telefoni si sono trovati le immagini di un agnello sgozzato. Tutto si può ricondurre alla cosiddetta Festa del Sacrificio, una ricorrenza particolarmente sentita dalla comunità islamica, particolarmente nutrita in questa zona dell’Emilia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Agnello sgozzato nella chat con i compagni di scuola: il video choc della festa del Sacrificio

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