Nel bosco di Vigo Meano un uomo di 69 anni è stato ucciso da rami caduti mentre stava tagliando il legname nella zona di Maso Palù. L’incidente si è verificato durante le operazioni di lavoro, senza che ci siano stati altri coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’accaduto è al momento oggetto di indagine.

Un tragico incidente boschivo ha strappato la vita a Armando Bortolotti, un uomo di 69 anni residente a Vigo Meano, durante le operazioni di taglio del legname nella zona di Maso Palù. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 17 aprile, quando il sessantanovenne è stato travolto da pesanti rami caduti da una pianta già abbattuta mentre stava lavorando sul tronco a terra. I dettagli dell’intervento di soccorso nel bosco. La segnalazione al Numero Unico per le Emergenze 112 è scattata intorno alle 18:00, mossa dall’allarme di un familiare che, non vedendo rientrare l’uomo in casa, si è spostato verso il luogo dove Bortolotti aveva comunicato di recarsi per la raccolta della legna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia nel bosco a Vigo Meano: 69enne ucciso da rami caduti

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