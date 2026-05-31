A Vibo Valentia è stato sequestrato un carico di scarti edilizi illegali. Le autorità hanno accertato che il materiale circolava senza l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali. Non sono ancora chiare le destinazioni finali dei detriti che transitavano verso il borgo. Sono in corso accertamenti per verificare eventuali irregolarità nel trasporto e nella gestione dei rifiuti. Nessuna persona è stata ancora identificata o denunciata.

? Domande chiave Come faceva a circolare senza l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali?. Dove sono finiti i detriti che stavano transitando verso il borgo?. Perché il carico proveniva proprio dalla provincia di Cosenza?. Quali conseguenze penali rischia l'uomo fermato dai Carabinieri?.? In Breve Trasporto illegale di rifiuti speciali provenienti dalla provincia di Cosenza. Mancata iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali da parte del conducente. Sequestro preventivo di autocarro e carico di rifiuti non pericolosi a Sant’Onofrio. Denuncia dell'uomo alla Procura della città di Vibo Valentia. I Carabinieri di Sant’Onofrio fermano un autocarro con scarti edilizi illegali: sequestrato il carico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vibo Valentia: sequestrato carico di scarti edilizi illegali

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