A Vibo Valentia, un’operazione di abbattimento di alberi senza autorizzazione nella frazione Marina ha portato alla denuncia di tre persone coinvolte. L’intervento, condotto senza permessi ufficiali, ha portato anche a sanzioni per il committente e la ditta responsabile delle operazioni di taglio illegale. La vicenda ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e all’apertura di un procedimento legale.

Un’operazione di abbattimento forestale non autorizzata nella frazione Marina, nel comune di Vibo Valentia, ha portato alla denuncia di tre figure chiave e a sanzioni amministrative per il committente e la ditta responsabile. Il controllo, condotto dal Nucleo Carabinieri Forestale di Vibo Valentia nelle ultime settimane, ha rivelato un intervento su circa un ettaro di terreno caratterizzato da esemplari di eucalipto di grandi dimensioni, effettuato in totale assenza di nullaosta paesaggistico. Le verifiche sul campo hanno messo in luce una discrepanza profonda tra quanto dichiarato nei documenti tecnici e lo stato reale del bosco. Mentre i...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vibo Valentia: truffa nel bosco, tre denunciati per tagli illegali

Vibo Valentia. Due romeni sorpresi a rubare in un supermercato: denunciati e colpiti da foglio di via per 3 anniDue cittadini di nazionalità romena sono stati sorpresi a rubare all’interno di un supermercato della città e denunciati dalla Polizia di Stato per...

Vibo Valentia, madre costretta a portare la figlia disabile per tre piani: "Così è impossibile andare avanti"A Santa Domenica di Ricadi una donna affronta ogni giorno scale e fatica per accudire la figlia di dieci anni.

Temi più discussi: Vibo Valentia, uomo aggredisce guardia giurata al pronto soccorso; Vibo, tentano la truffa del finto carabiniere ai danni di un'anziana: due arresti; Truffa ad un’anziana di Vibo spacciandosi per finanzieri e carabinieri, il gip dispone l’obbligo di dimora · ilvibonese.it; Latitante arrestato a Vibo Valentia: in manette il 28enne Luigi Federici.

Vibo, tentano la truffa del finto carabiniere ai danni di un'anziana: due arrestiProsegue l’attività di contrasto ai reati contro il patrimonio, con particolare attenzione alle truffe ai danni delle fasce più deboli. Nel pomeriggio di ... catanzaro.gazzettadelsud.it

Arrestato un latitante, si nascondeva nel centro di ViboI carabinieri lo hanno trovato dopo due mesi di ricerca quando aveva fatto perdere le sue tracce. Farebbe parte della potente cosca dei Perdea Ranisi egemone in tutta la costa ... rainews.it

BRIATICO, FERMATI DUE UOMINI PER RICETTAZIONE Controllo dei Carabinieri: sequestrati attrezzi da scasso, passamontagna e monili in oro. Disposte misure cautelari dal Gip di Tribunale di Vibo Valentia https://www.calabriainchieste.it/2026/04/14/briatic - facebook.com facebook

Catturato a Vibo Valentia il latitante Luigi Federici, ricercato da febbraio nell’ambito dell’operazione “Call Me”, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. L’uomo, appartenente a una ‘ndrina del vibonese attiva nelle estorsioni ai danni di im x.com