Nella giornata di oggi, i Carabinieri hanno eseguito 15 misure cautelari tra Calabria e altre cinque regioni italiane, in un’operazione contro il crimine organizzato. Le indagini si sono concentrate su un gruppo legato alla 'ndrangheta, coinvolto in omicidi e estorsioni. Sono stati sequestrati armi e denaro, e sono state eseguite perquisizioni in diverse abitazioni e aziende. L’attività si inserisce in un quadro di contrasto alle attività illecite nel territorio.

Maxi operazione dei Carabinieri tra la Calabria e altre cinque regioni italiane contro la ’ndrangheta: 15 persone sono state arrestate (5 già detenute) su ordine del gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Dda, con accuse che vanno dall’associazione mafiosa all’omicidio, fino a estorsioni e detenzione illegale di armi. L’inchiesta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, ha ricostruito dinamiche e responsabilità nella faida tra le ’ndrine Loielo ed Emanuele, attive nell’area delle Preserre vibonesi. In particolare, sono stati chiariti i contorni dell’omicidio di Antonino Zupo (2012) e del tentato omicidio di Domenico Tassone, nel quale perse la vita per errore il 33enne Filippo Ceravolo, estraneo alla criminalità organizzata.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Vibo Valentia, omicidi di 'ndrangheta ed estorsioni: 15 arresti

Video CC: Omicidi di 'ndrangheta ed estorsioni a Vibo Valentia, eseguiti 15 arresti.

Notizie correlate

Faida delle Preserre Vibonesi tra le ‘ndrine Loielo e Emanuele, 15 arresti: scia di omicidi ed estorsioniÈ di 15 persone raggiunte da misura cautelare in carcere il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri nelle province di Vibo...

‘Ndrangheta: sette arresti, estorsioni e appalti pilotati tra Crotone e Vibo. Colpo alla criminalità organizzata.Sette persone sono state arrestate all'alba di oggi, 16 febbraio 2026, a Isola Capo Rizzuto, in Calabria, con l’accusa di estorsione, turbata libertà...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Maxi operazione anti ‘ndrangheta con epicentro a Vibo, 15 indagati: misure cautelari in 8 province · ilvibonese.it; Vibo, dal baratro alla Rinascita. L’eredità di Falvo e la squadra Stato contro la ‘ndrangheta; ‘Ndrangheta, blitz dei carabinieri nel Vibonese: 15 provvedimenti, tra i reati anche omicidi ed estorsioni - Video; 'Ndrangheta, maxi operazione tra Milano e la Calabria: tra gli arrestati anche l'ex ultras Marco Ferdico (già in carcere).

Maxi operazione anti ‘ndrangheta con epicentro a Vibo, 15 indagati: misure cautelari in 8 provinceIndagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Contestati reati gravi: associazione mafiosa, omicidi ed estorsioni ... ilvibonese.it

Vibo Valentia, omicidi di 'ndrangheta ed estorsioni: 15 arresti(LaPresse) Maxi operazione dei Carabinieri tra la Calabria e altre cinque regioni italiane contro la ’ndrangheta: 15 persone sono state arrestate ... stream24.ilsole24ore.com

IL NUOTATORE DI AUSCHWITZ: L'Indomito Coraggio di Alfred Nakache! Teatro Comunale, Vibo Valentia (VV), Calabria 18 aprile 2026 21:00 Acquista i tuoi biglietti in prevendita su Liveticket - https://liveticket.it/opera.aspxId=63232 - facebook.com facebook

Vibo Valentia, il sindaco Romeo e Soriano si complimentano con la Callipo per la promozione in Serie A3 x.com