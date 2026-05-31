Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2026 ore 19 | 25

Alle 19:25 del 31 maggio 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio presenta diverse criticità. Strade principali sono interessate da code e rallentamenti, con traffico intenso in alcune zone centrali. Sono segnalate deviazioni e riduzioni di corsia in diversi punti strategici. Nessuna informazione su incidenti o lavori in corso. La situazione rimane sotto osservazione e si consiglia di verificare aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla statale Pontina risolto l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza di Castel di Decima verso Roma ora segnaliamo un incidente sempre sulla Pontina con coda all'altezza di Castel Romano sempre verso la capitale ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna contratti qui traffico tra le uscite Laurentina e Appia sulla diramazione Roma nord rallentamenti tra Settebagni raccordo anulare in direzione di quest'ultimo sul tratto Urbano della A24 si sta in fila tra Portonaccio e tangenziale est verso il centro... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2026 ore 07:25Alle 07:25 del 31 maggio 2026, il servizio di Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2026 ore 08:25Alle 8:25 di questa mattina, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità.

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