Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2026 ore 08 | 25

Alle 8:25 di questa mattina, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disservizi sulla rete stradale regionale. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure di strade principali. La situazione viene monitorata in tempo reale e i aggiornamenti sono disponibili attraverso i canali ufficiali dell’ente di gestione della mobilità regionale.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regolare sulle principali strade autostrade la regione Veneto oggi domenica 31 maggio il Giro d'Italia si prepara a chiudere l'edizione 2020 sei con la tappa finale Nella Capitale tra Roma e litorale di Ostia la partenza ufficiale è prevista alle ore 15:40 delle Terme di Caracalla dopo il via si corre verso l'Eur per poi procedere via Cristoforo Colombo fino ad Ostia il passaggio sul litorale atteso poco dopo le ore 16 nella zona della Fontana dello Zodiaco una volta rientrati nella capita dei ciclisti entreranno... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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