Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2026 ore 07 | 25

Alle 07:25 del 31 maggio 2026, il servizio di Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Non sono stati segnalati incidenti o deviazioni rilevanti al momento. La situazione del traffico appare regolare, senza congestioni significative o chiusure di strade. Le autorità monitorano costantemente le condizioni per garantire il regolare flusso veicolare nella regione.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento irregolare sulle principali autostrade della Regione oggi domenica 31 maggio il Giro d'Italia si prepara chiudere l'edizione 2020 sei con la tradizionale tappa finale della capitale la corsa termina era con un percorso di 131 km tra Roma e litorale di Ostia che potrei ciclistica attraversare alcune delle aree più suggestive della città la partenza ufficiale è prevista alle ore 15:40 dalle Terme di Caracalla dopo il via si corre verso l'Eur per poi percorrere via Cristoforo Colombo fino ad Ostia il. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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