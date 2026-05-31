Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2026 ore 18 | 25

Alle 18:25 di oggi, sulla viabilità della regione Lazio, sono stati segnalati rallentamenti e code in alcune arterie principali. La situazione riguarda principalmente le strade cittadine e le vie di collegamento tra le zone centrali e periferiche. Non sono stati segnalati incidenti o blocchi improvvisi, ma il traffico appare congestionato in diversi punti. La circolazione rimane sotto osservazione, con aggiornamenti previsti nelle prossime ore.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla statale Pontina ancora disagi per l'incidente avvenuto all'altezza di Castel di Decima verso Roma code a partire da via di Pratica ci possiamo sul Raccordo Anulare carreggiata esterna code a tratti qui per traffico tra le uscite Laurentina e Appia in interna rallentamenti e Ardeatina Andiamo su via Aurelia in direzione Roma code a tratti tra Palidoro e raccordo anulare dopo il transito del giro d'Italia ripristinata la viabilità sulle corsie centrali di via Cristoforo Colombo permane chiusa via Pontina altezza Tor de'... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2026 ore 07:25Alle 07:25 del 31 maggio 2026, il servizio di Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2026 ore 08:25Alle 8:25 di questa mattina, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità.

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