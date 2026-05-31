Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2026 ore 17 | 25

Il servizio di Astral infomobilità segnala che, alle 17:25 del 31 maggio 2026, ci sono stati aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La comunicazione riguarda lo stato del traffico e eventuali interventi in corso sulle strade della zona. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle cause o sulla durata delle eventuali limitazioni. La comunicazione si rivolge agli utenti della strada per informare sulla situazione attuale della mobilità.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo segnalando un incidente sulla Statale Pontina che causa code tra via di Pratica e Castel di Decima verso Roma ci spostiamo sulla via Litoranea rallentamenti all'altezza di Campo Ascolano e Torvaianica nei due sensi di marcia diamo uno sguardo alle 20 si conclude oggi le 2026 del giro d'Italia con la tradizionale tappa finale Nella Capitale tra Roma e Ostia attive le chiusure delle strade interessate dal passaggio della corsa tra cui le carreggiate centrali di via Cristoforo Colombo nel tratto tra Roma e Ostia nelle due. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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