Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 di oggi, la regione Lazio ha diffuso gli ultimi aggiornamenti sulla viabilità a Roma, con particolare attenzione alle condizioni del traffico e ai servizi di informazione in tempo reale forniti da Astral Infomobilità. Le comunicazioni riguardano le situazioni di circolazione e eventuali interventi in corso sulla rete stradale della capitale. L’aggiornamento si inserisce in un quadro di monitoraggio continuo delle condizioni di mobilità locale.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A12 Roma Tarquinia segnalato un incidente al km 28 e 200 tra Santa Severa e Cerveteri in direzione Roma incidente che al momento non crea disagi alla circolazione raccomandiamo Comunque la dovuta prudenza ci possiamo poi sul Raccordo Anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Pontina a fino a Tuscolana interna code tra le uscite Cassia bis Salaria è più avanti tra Nomentana e Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano a partire da Portonaccio fino al Raccordo sempre in...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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