Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2026 ore 16 | 25

Da romadailynews.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 31 maggio 2026, alle ore 16:25, è stata diffusa una comunicazione sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione di Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti riguardanti lo stato della circolazione e eventuali interventi in corso. La notizia riguarda specificamente le condizioni del traffico e le eventuali criticità riscontrate nella rete stradale della regione. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui motivi o le cause di eventuali disagi.

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Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo sulla diramazione Roma nord rimosso in quanto avvenuto in precedenza ora la circolazione è tornata regolare tra il bivio per la A1 Roma Napoli e il casello Roma Nord in direzione raccordo anulare è sempre nella stessa direzione proseguendo sulla diramazione Roma nord si procede tanto qui per traffico tra Settebagni e Raccordo Anulare ci spostiamo sulla via Litoranea rallentamenti all'altezza di Campo Ascolano e Torvaianica nei due sensi di marcia diamo uno sguardo agli eventi si conclude oggi l'edizione 2020 sei del. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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