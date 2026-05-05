Alle ore 16:25 del 5 maggio 2026, la situazione della viabilità a Roma e nella regione Lazio è stata aggiornata tramite il servizio Astral Infomobilità, che fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e le condizioni delle strade. Il sistema monitora costantemente le strade principali e le eventuali criticità, offrendo dati utili per chi si sposta nella zona.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sull'Aurelia a causa di un incidente avvenuto in precedenza permangono code all'altezza di Castel di Guido in direzione del raccordo anulare raccomandiamo la dovuta prudenza e siamo proprio sul raccordo dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Pontina fino alla Tuscolana interna rallentamenti tra le uscite Cassia bis Salaria Più avanti ti amo Mentana è Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano tra via Togliatti e il raccordo è sempre in direzione raccordo sulla Flaminia a.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 16:25

Notizie correlate

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico A1 mento come Lil polso do queste ore del...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 10:25Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo col traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna per la Roma...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 07:25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 16:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sull'Aurelia a causa di un incidente ... romadailynews.it

Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook