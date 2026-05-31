Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 31 maggio 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e possibili variazioni sulla rete stradale di Roma. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale per i viaggiatori, senza specificare eventuali incidenti o lavori in corso. La fonte ufficiale è Astral Infomobilità, che monitora costantemente lo stato delle strade e trasmette gli aggiornamenti alla popolazione.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo un incidente sulla diramazione Roma nord ora lentamente tra il bivio per la A1 Roma Napoli è il casello Roma Nord in direzione raccordo anulare diamo uno sguardo alle 20 si conclude oggi l'edizione 2020 sei del giro d'Italia con la tradizionale tappa finale nella capitale Roma e Ostia la partenza ufficiale è prevista alle 15:40 dalle Terme di Caracalla dopo il via si corre verso l'euro e per poi percorrere via Cristoforo Colombo fino a Ostia una volta rientrati nella capitale ciclisti entreranno circuito... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2026 ore 08:25Alle 8:25 di questa mattina, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità.

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