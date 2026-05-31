Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2026 ore 13 | 25
Alle 13:25 del 31 maggio 2026, la viabilità nella regione Lazio presenta alcune criticità. Un incidente ha coinvolto due veicoli sulla strada principale, causando rallentamenti e code in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, mentre il traffico viene monitorato. Nessuna informazione immediata su feriti o cause dell’incidente. La situazione resta sotto osservazione e si consiglia di percorrere percorsi alternativi.
Tedua: il suo mixtape “Ryan Ted” debutta al #1 della classifica degli album più venduti della settimana e della classifica cd, vinili e musicassette Arisa, due sold out per le date di Roma e Milano del “Foto mosse tour”. Dal 13 giugno parte il tour estivo Copyright © 2010 - 2026 [email protected] Direttore responsabile Arrigo d'Armiento [email protected] Registro degli Operatori di Comunicazione n. 22836 P.I.C.F. RM 09300461002 Editore Flashpress Srl Registrazione Tribunale di RM: numero n. 236 del 26 Maggio 2010 . 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
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