Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2026 ore 13 | 25

Notizia in breve

Alle 13:25 del 31 maggio 2026, la viabilità nella regione Lazio presenta alcune criticità. Un incidente ha coinvolto due veicoli sulla strada principale, causando rallentamenti e code in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, mentre il traffico viene monitorato. Nessuna informazione immediata su feriti o cause dell’incidente. La situazione resta sotto osservazione e si consiglia di percorrere percorsi alternativi.