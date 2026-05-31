Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2026 ore 13 | 25

Da romadailynews.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 13:25 del 31 maggio 2026, la viabilità nella regione Lazio presenta alcune criticità. Un incidente ha coinvolto due veicoli sulla strada principale, causando rallentamenti e code in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, mentre il traffico viene monitorato. Nessuna informazione immediata su feriti o cause dell’incidente. La situazione resta sotto osservazione e si consiglia di percorrere percorsi alternativi.

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