Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 13 | 25

Alle 13:25 del 5 maggio 2026, la situazione della viabilità nella zona di Roma e del Lazio risultava regolare secondo il servizio di Astral Infomobilità, che monitora il traffico in tempo reale. Non sono stati segnalati incidenti o rallentamenti significativi sulle principali arterie stradali della regione. La circolazione sembra scorrere senza problemi, consentendo un normale flusso di veicoli lungo le vie principali.

Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali strade e autostrade della Regione fanno eccezione delle code per incidente sul Raccordo carreggiata esterna all'altezza di via di Boccea coda per incidente anche sulla Casilina all'altezza di via Borghesiana nei due sensi di marcia poi sul tratto Urbano della Roma Teramo cose da Portonaccio a cercare verso il centro coda traffico sulla Cassia te l'ho già della riunione 200 e sempre code a tratti sulla Nettunense tra Frattocchie Pavona anche in questo caso nei due sensi di marcia frego di Lernia telefono habilita è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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