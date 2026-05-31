Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2026 ore 11 | 25

Notizia in breve

Il servizio di Astral Infomobilità segnala che alle ore 11:25 del 31 maggio 2026 si sono verificati problemi alla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione è stata diffusa attraverso il canale ufficiale di Astral, che ha aggiornato gli utenti sulla situazione del traffico. Non sono stati forniti dettagli specifici su cause o aree interessate.