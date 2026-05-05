Nella mattinata di oggi, alle 11:25, si è verificato un incidente sulla A1 Firenze Roma, tra il bivio e il tratto successivo. La segnalazione proviene dal servizio di infomobilità Astral, che monitora le condizioni della viabilità nella regione Lazio. Al momento, non sono state fornite dettagli sulle cause o sulla presenza di persone coinvolte. La situazione sta influenzando il traffico sulla corsia interessata.

Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidente sulla A1 Firenze Roma tra il bivio A1 Roma nord e Ponzano Romano direzione Firenze incidente anche sulla A24 roma-teramo tra Tornimparte Valle del Salto verso Roma siamo raccordo anulare carreggiata esterna abbiamo code a tratti tra Ardeatina e diramazione Roma Sud mentre su Albano della Roma Teramo abbiamo completato gli atti la tangenziale verso il centro a frigo di Lernia Trani infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationastral20260505filef8e973f2-3bb1-4846-b05f-87e9e7c807b3viabilita.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 11:25

Notizie correlate

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico A1 mento come Lil polso do queste ore del...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 10:25Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo col traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna per la Roma...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 10:25; Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 08:40Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio col traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna abbiamo due code a tratti tra Roma ... romadailynews.it

Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook