Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 di oggi, la viabilità nella regione Lazio mostra diverse criticità. L’agenzia di infomobilità segnala code e rallentamenti su alcune arterie principali, con traffico intenso in direzione del centro. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure, ma si consiglia di prestare attenzione e pianificare eventuali percorsi alternativi. La situazione potrebbe evolversi nel corso della giornata.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo si sta in coda in carreggiata interna tra collane Appia mentre sulla Pontina incolonnamenti tra raccordo di Spinaceto in direzione di Latina sposiamoci sulla via Aurelia code tra Torre in Pietra e Palidoro in direzione di Civitavecchia Cambiamo argomento oggi domenica 31 maggio il Giro d'Italia si prepara a chiudere l'edizione 2020 sei con la tradizionale e tappa finale della Capitale tra Roma e litorale di Ostia la partenza ufficiale è prevista alle ore 15:40 dalle Terme di Caracalla dopo il via ti corre verso. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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