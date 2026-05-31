In via dei Fori, venditori abusivi hanno allestito bancarelle improvvisate con ombrellini di carta, braccialetti, power bank, cappelli e bottiglie d'acqua gelata vendute a due euro ciascuna. Mentre alcuni artisti sono stati allontanati dal Municipio, i venditori non autorizzati continuano a offrire i loro prodotti ai turisti stranieri, creando un via vai di persone e oggetti sul marciapiede.

Ombrellini di carta, braccialetti, «power bank», cappelli e le immancabili bottiglie d'acqua gelata proposte a due euro l'una ad accaldati turisti stranieri. Il cuore dell'Area archeologica centrale, tra il Colosseo e piazza Venezia lungo tutta via dei Fori Imperiali, si è trasformato ancora una volta in un suk del commercio abusivo, praticamente monopolizzato da venditori del Bangladesh, con qualche sporadico «competitor» africano. Qualcuno sorridente, qualcun altro molto meno (si ricordano fino all'anno scorso risse violente a colpi di bastone per contendersi il territorio) i venditori abusivi con buste e zaini in spalla presidiano indisturbati tutta l'area, avvicinando i passanti in bermuda, che peraltro le bottigliette le acquistano volentieri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Via dei Fori, venditori abusivi scatenati. Ma il Municipio "caccia" gli artisti

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