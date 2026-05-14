Lotta a parcheggiatori e venditori abusivi | scattano i Daspo Urbani

Negli ultimi giorni, le forze dell’ordine della Polizia di Stato, tramite la Divisione Anticrimine della Questura di Salerno, hanno implementato nuove misure di prevenzione contro i parcheggiatori e i venditori abusivi. Le operazioni hanno portato all’applicazione di Daspo Urbani, strumenti che impediscono temporaneamente l’accesso a determinate aree ai soggetti coinvolti in attività illegali. Queste azioni rientrano in un intervento più ampio volto a limitare comportamenti irregolari nelle zone pubbliche della città.

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