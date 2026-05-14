Lotta a parcheggiatori e venditori abusivi | scattano i Daspo Urbani
Negli ultimi giorni, le forze dell’ordine della Polizia di Stato, tramite la Divisione Anticrimine della Questura di Salerno, hanno implementato nuove misure di prevenzione contro i parcheggiatori e i venditori abusivi. Le operazioni hanno portato all’applicazione di Daspo Urbani, strumenti che impediscono temporaneamente l’accesso a determinate aree ai soggetti coinvolti in attività illegali. Queste azioni rientrano in un intervento più ampio volto a limitare comportamenti irregolari nelle zone pubbliche della città.
La Polizia di Stato, con gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Salerno, diretta dal Primo Dirigente della Polizia di Stato Lorena Antonia Cicciotti, ha adottato, negli ultimi giorni, nuove misure di prevenzione per il contrasto di fenomeni di illegalità e al rafforzamento della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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