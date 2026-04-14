Quattro Canti continua la stretta su ambulanti e abusivi | sanzionati sei venditori di bibite

Nella zona dei Quattro Canti, durante un turno serale, le forze dell’ordine hanno sanzionato sei venditori di bibite e sequestrato altrettante bancarelle mobili. Questa operazione segue interventi precedenti contro l’abusivismo commerciale nella stessa area. Le autorità continuano a monitorare la situazione per contrastare le attività non autorizzate di venditori ambulanti. Nessun dettaglio sulle identità delle persone coinvolte o sui motivi specifici delle sanzioni.

Sei persone sanzionate e altrettante bancarelle mobili sequestrate. Dopo le operazioni delle scorse settimane gli agenti della polizia municipale, in occasione di un turno serale, sono tornati ai Quattro Canti per contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale con particolare attenzione.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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"Noi, da piccoli contadini a venditori ambulanti"Un tavolo, una tovaglia bianca, file ordinate di vasetti colorati e un cartellone scritto a mano che non lascia dubbi: “Le piantine di Cospaia”.