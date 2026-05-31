Un uomo di 82 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto lungo via Aurelia a Ceriale. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto mentre entrambi i veicoli si trovavano fermi. La visibilità in quel punto risultava ridotta, rendendo difficile per l’automobilista vedere l’anziano che attraversava. La dinamica precisa dell’incidente è ancora sotto verifica, mentre sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

? Punti chiave Come si è verificata la dinamica tra i due veicoli fermi?. Perché la visibilità in quel punto specifico era così limitata?. Chi dovrà rispondere delle responsabilità legate alla posizione dell'auto?. Quali criticità strutturali hanno causato il pericolo per il pedone?.? In Breve L'incidente è avvenuto poco prima delle 19 vicino al supermercato Mercatò.. L'uomo è stato investito tra due auto ferme in coda su via Aurelia.. I soccorsi sono stati coordinati dalla Croce Rossa di Alassio e dal 118.. La Polizia Stradale di Savona conduce i rilievi tecnici sul tratto stradale.. Tragedia sulla via Aurelia a Ceriale: l’82enne di Grugliasco perde la vita dopo l’investimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Via Aurelia, dramma a Ceriale: muore l’82enne investito da un’auto

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