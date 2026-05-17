A piedi in superstrada muore travolto da più auto | tragedia sull’Aurelia

Ieri sera, sulla variante Aurelia a Torre del Lago, un uomo di 69 anni di Viareggio è stato investito da più veicoli mentre attraversava a piedi la strada. L’incidente è avvenuto sabato 16 maggio e, secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha attraversato la carreggiata improvvisamente, senza l’uso di un passaggio pedonale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante gli sforzi, l’uomo è deceduto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

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