A piedi in superstrada muore travolto da più auto | tragedia sull’Aurelia
Ieri sera, sulla variante Aurelia a Torre del Lago, un uomo di 69 anni di Viareggio è stato investito da più veicoli mentre attraversava a piedi la strada. L’incidente è avvenuto sabato 16 maggio e, secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha attraversato la carreggiata improvvisamente, senza l’uso di un passaggio pedonale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante gli sforzi, l’uomo è deceduto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.
Viareggio, 17 maggio 2026 – Incidente mortale ieri sera, sabato 16 maggio, sulla variante Aurelia a Torre del Lago dove un uomo di 69 anni di Viareggio, non si sa per quale motivo, ha imboccato a piedi la superstrada da Torre del Lago in direzione nord. Solo dopo pochi metri è stato travolto da una Fiat Panda diretta verso sud. Un colpo violentissimo che non ha lasciato scampo al 69enne che è morto immediatamente. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La salma è stata messa a disposizione della magistratura per gli accertamenti di rito. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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