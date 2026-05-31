via al piano straordinario delle asfaltature

È iniziato il piano straordinario di asfaltature che interesserà dodici punti del territorio comunale.

E’ partito nei giorni scorsi il piano straordinario di asfaltature stradali, che riguarderà dodici punti del territorio comunale. Lo rende noto il vicesindaco Alessio Gargini, facendo il punto dell’operazione da oltre 630mila euro complessivi che riguarderà via Monte, via Cagnano, via Ville, tre tratti di via Castellina, via Serrina Alta, via Valenta, via del Poggio, via Forniccioni, parte di via Loreto, via del Cassero, due tratti di via Castelnuovo e via Forti. Proprio quest’ultima strada sarà oggetto dell’installazione delle barriere metalliche stradali di protezione sul tratto che attraversa le casse di espansione, con le opere di riasfaltatura già completate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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