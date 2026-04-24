Piano straordinario di riduzione delle liste d’attesa | 76.500 prestazioni anticipate
Le aziende e gli enti del servizio sanitario pugliese stanno portando avanti un piano straordinario volto a ridurre i tempi di attesa per le prestazioni sanitarie. Finora, sono state anticipate circa 76.500 prestazioni rispetto alle date previste. Il progetto mira a velocizzare l’erogazione di esami e visite prenotate dai cittadini, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del sistema sanitario regionale.
Prosegue il lavoro delle aziende enti del servizio sanitario pugliese per ridurre i tempi di attesa dei cittadini che hanno prenotato esami o prestazioni sanitarie. Al termine dell'undicesima settimana di monitoraggio, sono 147.007 le persone complessivamente contattate nell’ambito dei piani.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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