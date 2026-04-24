Piano straordinario di riduzione delle liste d’attesa | 76.500 prestazioni anticipate

Le aziende e gli enti del servizio sanitario pugliese stanno portando avanti un piano straordinario volto a ridurre i tempi di attesa per le prestazioni sanitarie. Finora, sono state anticipate circa 76.500 prestazioni rispetto alle date previste. Il progetto mira a velocizzare l’erogazione di esami e visite prenotate dai cittadini, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del sistema sanitario regionale.