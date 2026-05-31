Il nuovo vescovo ha rivolto un appello ai sindaci, invitandoli a concentrarsi sul benessere collettivo e a evitare conflitti. Ha sottolineato l'importanza di un approccio costruttivo nelle relazioni istituzionali. Durante un incontro, sono state poste domande su come le opposizioni possano contribuire allo sviluppo locale e su cosa comporti gestire la cosa pubblica in modo orientato al bene di tutti.

? Domande chiave Come possono le opposizioni trasformarsi in motori di sviluppo locale?. Cosa significa concretamente gestire la cosa pubblica per il bene comune?. Chi sono i sindaci chiamati a superare gli scontri di fazione?. Perché il dialogo tra politica e Chiesa è cruciale per il territorio?.? In Breve Sindaci coinvolti Argento, Pucci e Cianflone per i comuni di Gizzeria, Martirano Lombardo e Serrastretta.. Richiesta alle opposizioni di Gizzeria, Martirano Lombardo e Serrastretta di collaborare allo sviluppo locale.. Concetto di bene comune basato sul pensiero di Papa Leone XIV per le comunità lamentine.. Il messaggio di Serafino Parisi ai nuovi sindaci del lametino: un invito al dialogo tra amministrazione e opposizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vescovo Parisi ai nuovi sindaci: ‘Puntate al bene comune, non allo scontro

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