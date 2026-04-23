Comunali il vescovo Morrone scrive ai candidati sindaci | No alle contrapposizioni sì alla città

Il vescovo ha scritto ai candidati sindaci in vista delle prossime elezioni comunali, invitandoli a evitare contrapposizioni e a lavorare per il bene della città. Nel suo messaggio ha sottolineato che la politica rappresenta un atto di carità, definendola come la conversione dall’amore egoistico a quello rivolto a tutti. La lettera si inserisce in un clima di confronto elettorale, con un richiamo alla responsabilità e alla solidarietà.

“La politica è la forma più alta di carità” e la carità è la conversione dall’amore egoistico e distruttivo all’amore verso tutti, fondamento della civiltà della verità, della giustizia e della pace.Questo è un estratto che richiama le parole dei papi Pio XI e Paolo VI della lettera che il.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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