La Caritas di Pistoia ha inviato una lettera ai candidati sindaci in vista delle prossime elezioni amministrative del 2026. Nel documento, l’organizzazione invita i candidati a considerare alcuni aspetti legati al benessere sociale e alle politiche di inclusione. Tra i temi affrontati ci sono le strategie per contrastare l’epidemia di solitudine e le modalità con cui le proposte dei candidati potrebbero influenzare le scelte degli elettori. La comunicazione mira a stimolare un dibattito su questi argomenti nel processo elettorale.

? Punti chiave Come influenzeranno le nuove proposte della Chiesa il voto del 2026?. Quali strategie proporranno i candidati per contrastare l'epidemia di solitudine?. Come verranno gestiti i lavoratori stranieri nei settori agricolo e tessile?. Perché la transizione ecologica inciderà direttamente sul reddito delle famiglie pistoiesi?.? In Breve Elezioni comunali previste per i giorni 24 e 25 maggio 2026.. Popolazione immigrata superiore all'11% impiegata in agricoltura, turismo e tessile.. Richiesta di Patti di comunità per contrastare sfruttamento e lavoro sommerso.. Riferimento storico alle Settimane sociali dei cattolici italiani del 1907. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pistoia, la Caritas scrive ai candidati sindaci: guida per il bene comune

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