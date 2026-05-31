Versilia debutto del Tala Beach | abbonamenti da 12 mila euro

Notizia in breve

Il Tala Beach, nuovo club esclusivo in Versilia, ha avviato la vendita di abbonamenti da 12 mila euro. La gestione della lista degli invitati sarà affidata a un team dedicato, ma non sono stati resi noti dettagli specifici. Non sono state fornite informazioni su come questo modello di business influenzerà gli altri stabilimenti della zona. La struttura si rivolge a un pubblico selezionato e offre servizi di alta gamma.