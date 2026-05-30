Daniela Santanchè ha inaugurato il Tala Beach a Marina di Pietrasanta. La cerimonia di apertura si svolge su invito e include dj set, spettacoli e cocktail. La nuova attività imprenditoriale si trova sulla costa versiliese e rappresenta un investimento nel settore dell'intrattenimento. L’evento si svolge oggi, con partecipanti selezionati. La struttura è stata aperta con una cerimonia privata, senza comunicati ufficiali o dettagli aggiuntivi.

Marina di Pietrasanta, 30 maggio 2026 – La cerimonia sarà solo su invito e prevede dj set, spettacoli e cocktail. L’appuntamento è a mezzanotte, quando si alzerà il sipario sul Tala Beach, l’ultima avventura imprenditoriale dell’ex ministro del turismo Daniela Santanchè insieme al compagno Dimitri Kunz d’Asburgo. Il teatro è ancora una volta la Versilia, scelta come buen retiro dopo le dimissioni dal governo Meloni maturate in seguito alla sconfitta nel referendum sulla Giustizia. Si riparte dalla Versilia. Nelle stories pubblicate su Instagram si vede una Santanchè felice e sorridente insieme al compagno Kunz d’Asburgo nel presentare l’inaugurazione di stasera, sabato 30 maggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Daniela Santanchè torna in pista. Versilia, ecco il Tala Beach, nuova attività imprenditoriale dell’ex ministro

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Daniela Santanchè torna in pista. Apre il Tala Beach, l’ultima avventura imprenditoriale dell’ex ministroL’apertura del Tala Beach, nuova attività imprenditoriale dell’ex ministro, si svolgerà con una cerimonia riservata su invito.

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