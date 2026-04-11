A Marina di Pietrasanta, un noto locale sulla spiaggia ha annunciato che il suo nome cambierà in Tala Beach. La struttura era conosciuta come “Felice” e si trova sulla costa della Versilia. I titolari hanno dichiarato di amare questa terra. I prezzi per la stagione variano fino a 12.000 euro, con tariffe che si rivolgono a clienti con stipendi elevati. L’apertura stagionale porta anche nuove opportunità di lavoro.

Marina di Pietrasanta, 11 aprile 2026 – Eleganza e comfort, posti di lavoro a valanga, prezzi stagionali alla portata di stipendi altissimi. Ma guai a chiamarlo “Twiga 2”: “Il Tala beach sarà qualcosa di diverso e arricchirà la costa versiliese”. Parola di Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena, imprenditore fiorentino, compagno e socio in affari da circa 10 anni dell’ex ministra del turismo Daniela Santanchè. La società “Marina 24 srl”, di cui Kunz è socio e capo-progetto, giovedì alle 14,30 ha acquisito il bagno “Felice” di Fiumetto, della famiglia legata all’ex senatore Massimo Mallegni, con il rogito siglato nello studio del notaio Gaia Nardone a Forte dei Marmi, per una cifra superiore ai 2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Versilia, Kunz rileva il “Felice”: diventa Tala Beach. “Amo questa terra”. Prezzi a stagione fino a 12mila euro

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Dimitri Kunz, chi è il “principe” compagno di Daniela Santanchè. Gli affari a Firenze e in VersiliaFirenze, 26 marzo 2026 – “Ha fatto bene a dimettersi, sta tornando qui a Marina di Pietrasanta”.

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Versilia, Kunz rileva il Felice: diventa Tala Beach. Amo questa terra. Prezzi a stagione fino a 12mila euroL’imprenditore, compagno dell’ex ministra del Turismo Daniela Santanché, ha firmato il rogito. Poi toccherà al Genzianella. Saranno 55 le assunzioni per la struttura. lanazione.it

Santanchè riparte dalla Versilia: col compagno Dimitri Kunz aprirà un «Twiga bis»Si chiamerà Tala Beach, aprirà a maggio a Fiumetto con servizi di lusso e piscine. Nascerà sulle ceneri di due stabilimenti storici: il Genzianella e il Felice, la cui concessione apparteneva all'ex s ... corrierefiorentino.corriere.it