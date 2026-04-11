Versilia Kunz rileva il Felice | diventa Tala Beach Amo questa terra Prezzi a stagione fino a 12mila euro

Da lanazione.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Marina di Pietrasanta, un noto locale sulla spiaggia ha annunciato che il suo nome cambierà in Tala Beach. La struttura era conosciuta come “Felice” e si trova sulla costa della Versilia. I titolari hanno dichiarato di amare questa terra. I prezzi per la stagione variano fino a 12.000 euro, con tariffe che si rivolgono a clienti con stipendi elevati. L’apertura stagionale porta anche nuove opportunità di lavoro.

Marina di Pietrasanta, 11 aprile 2026 – Eleganza e comfort, posti di lavoro a valanga, prezzi stagionali alla portata di stipendi altissimi. Ma guai a chiamarlo “Twiga 2”: “Il Tala beach sarà qualcosa di diverso e arricchirà la costa versiliese”. Parola di Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena, imprenditore fiorentino, compagno e socio in affari da circa 10 anni dell’ex ministra del turismo Daniela Santanchè. La società “Marina 24 srl”, di cui Kunz è socio e capo-progetto, giovedì alle 14,30 ha acquisito il bagno “Felice” di Fiumetto, della famiglia legata all’ex senatore Massimo Mallegni, con il rogito siglato nello studio del notaio Gaia Nardone a Forte dei Marmi, per una cifra superiore ai 2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Versilia, Kunz rileva il “Felice”: diventa Tala Beach. “Amo questa terra”. Prezzi a stagione fino a 12mila euro

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Dimitri Kunz, chi è il “principe” compagno di Daniela Santanchè. Gli affari a Firenze e in VersiliaFirenze, 26 marzo 2026 – “Ha fatto bene a dimettersi, sta tornando qui a Marina di Pietrasanta”.

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tala beach versilia kunz rileva ilVersilia, Kunz rileva il Felice: diventa Tala Beach. Amo questa terra. Prezzi a stagione fino a 12mila euroL’imprenditore, compagno dell’ex ministra del Turismo Daniela Santanché, ha firmato il rogito. Poi toccherà al Genzianella. Saranno 55 le assunzioni per la struttura. lanazione.it

tala beach versilia kunz rileva ilSantanchè riparte dalla Versilia: col compagno Dimitri Kunz aprirà un «Twiga bis»Si chiamerà Tala Beach, aprirà a maggio a Fiumetto con servizi di lusso e piscine. Nascerà sulle ceneri di due stabilimenti storici: il Genzianella e il Felice, la cui concessione apparteneva all'ex s ... corrierefiorentino.corriere.it

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