Versatili e aggiornati | Doganalisti facilitatori di flussi commerciali

Da lanazione.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’associazione dei doganalisti spezzini festeggia 28 anni. Il presidente spiega che nel tempo la figura del doganalista è cambiata notevolmente. La professione si è evoluta con l’aumento di strumenti tecnologici e normative più complesse, rendendo i doganalisti più versatili e aggiornati per facilitare i flussi commerciali. La trasformazione ha richiesto competenze più ampie rispetto al passato.

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Quest’anno l’Associazione spezzina doganalisti compie 28 anni dalla sua fondazione. Presidente Sergio Landolfi, in che modo è cambiata nel tempo la figura del doganalista? "Profondamente. Oggi il doganalista gestisce i requisiti doganali e fiscali per gli scambi internazionali secondo normative Ue e nazionali. Non si occupa solo della documentazione, ma aiuta le imprese nella gestione dei rischi, nella classificazione delle merci e nelle certificazioni Aeo. Dal 2022, tutte le procedure sono digitalizzate e richiedono competenze informatiche avanzate. Questa figura è diventata quella del professionista e del consulente aziendale". Quale ruolo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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