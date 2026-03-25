Gibuti e il Corno d’Africa | basi straniere e flussi commerciali il micro-Stato diventa nodo strategico

Gibuti, piccolo Stato situato vicino allo stretto di Bab el-Mandeb, sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nel panorama geopolitico grazie alla sua posizione strategica tra il Golfo di Aden e il Mar Rosso. La presenza di basi militari straniere e i flussi commerciali che attraversano il suo territorio contribuiscono a renderlo un punto di interesse per diverse potenze internazionali.

Il piccolo Stato di Gibuti assume un ruolo sproporzionato nel panorama geopolitico globale grazie alla sua posizione sul Bab el-Mandeb, lo stretto che collega il Golfo di Aden al Mar Rosso. Qui transita una quota significativa del commercio e dell’energia tra Asia, Golfo Persico, Europa e Africa orientale. Questa centralità fa di Gibuti non un Paese grande ma uno snodo cruciale, trasformandolo in una piattaforma militare internazionale, hub logistico per l’ Etiopia e corridoio migratorio tra Corno d’Africa e Penisola Arabica. La presenza delle basi di USA, Cina, Italia e altre potenze rende il territorio un laboratorio unico di intersezione tra interessi strategici globali. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Gibuti e il Corno d’Africa: basi straniere e flussi commerciali, il micro-Stato diventa nodo strategico Articoli correlati Nel Corno d'Africa il passato conta più di quanto sembriTra le frodi in Minnesota che hanno portato il governatore Walz nella tempesta mediatica, le uscite di Trump e il riconoscimento israeliano del... Somaliland, Gaza e il Corno d’Africa: il conflitto mediorientale traccia una nuova geografiaLe dichiarazioni del presidente della Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, non sono una semplice presa di posizione diplomatica. Contenuti e approfondimenti su Gibuti e il Corno d'Africa basi... Discussioni sull' argomento Somaliland, il nodo irrisolto del Corno d’Africa; Incontro sui viaggi in moto in Patagonia ed Etiopia a giugno; Trump cerca soci per riaprire Hormuz | Libero Quotidiano.it. ` L'ex sergente Galoup non è nulla fuori dalla Legione straniera. Ma allora perché si è congedato e vive in un piccolo appartamento di Marsiglia lontano dalle roventi esercitazioni del Gibuti La regolare vita - facebook.com facebook