Roma ha confermato il mantenimento dei contratti tecnologici con Gaza, nonostante le condanne ufficiali. Le esportazioni di materiali e servizi continuano a essere inviate, anche se l’embargo è stato bocciato. Le autorità italiane non hanno spiegato chi decida di proteggere i flussi commerciali dai blocchi imposti, né quali siano le motivazioni dietro questa scelta. Le aziende coinvolte proseguono le operazioni senza interruzioni ufficiali.

? Domande chiave Perché l'Italia mantiene i contratti tecnologici nonostante le condanne ufficiali?. Chi decide di proteggere i flussi commerciali dai blocchi dell'embargo?. Come influisce la subalternità diplomatica sulla sovranità economica del Paese?. Quali interessi nascondono il rifiuto di sanzionare i ministri israeliani?.? In Breve Oltre 75mila vittime a Gaza alimentano il dibattito sull'embargo bellico.. Ministri Tajani e Crosetto criticano l'aggressione alla Freedom Flotilla in acque internazionali.. Proposta di embargo totale bocciata dalla maggioranza e dalle forze centriste europee.. Rifiuto di autorizzare rogatorie della Procura di Roma per militari israeliani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gaza: tra sdegno di Roma e flussi commerciali, l’embargo è bocciato

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