Verghereto 50mila euro per la videosorveglianza
A Verghereto sono stati stanziati 50mila euro per installare telecamere di videosorveglianza. Le nuove telecamere saranno posizionate anche sulla montagna cesenate. La cifra coprirà i costi di acquisto e installazione del sistema di sicurezza. Nessuna informazione è stata fornita sui luoghi specifici di installazione o sui tempi di realizzazione. La decisione mira a rafforzare il controllo e la sicurezza nella zona.
Altri occhi elettronici vigileranno per la sicurezza della comunità anche sulla montagna cesenate. Ammontano a 50.000 euro le risorse assegnate, dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Comune di Verghereto per l’annualità 2026, nell’ambito degli interventi di pianificazione strategica previsti dal fondo istituito dalla legge 30 dicembre 2025, n.199. Tali risorse saranno utilizzate per rafforzare il sistema di videosorveglianza del territorio comunale, con particolare attenzione ai punti più sensibili, a partire dall’uscita della E45 e dagli ingressi ai paesi. Lo annuncia, con soddisfazione, il neo sindaco di Verghereto,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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