verghereto 50mila euro per la videosorveglianza

Notizia in breve

A Verghereto sono stati stanziati 50mila euro per installare telecamere di videosorveglianza. Le nuove telecamere saranno posizionate anche sulla montagna cesenate. La cifra coprirà i costi di acquisto e installazione del sistema di sicurezza. Nessuna informazione è stata fornita sui luoghi specifici di installazione o sui tempi di realizzazione. La decisione mira a rafforzare il controllo e la sicurezza nella zona.